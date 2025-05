Insider wirft FRoSTA-Aktien aus dem Depot

Öffentliche Bekanntgabe

Anleger sollten FRoSTA nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei FRoSTA am 13.05.2025 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 15.05.2025 ein. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 13.05.2025 pessimistisch. Ehlers, Hinnerk reduzierte die eigene Position um 1.000 Aktien zu jeweils 85,40 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,70 Prozent auf 85,80 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die FRoSTA-Papiere letztlich 0,90 Prozent auf 85,60 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.125 FRoSTA-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für FRoSTA eine Börsenbewertung in Höhe von 578,91 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 6.810.674 Aktien beziffert.

Vor dem Kuhn, Volker-Handel sorgte zuletzt am 23.10.2024 eine Führungskraft für Aufsehen. Bei einem Kurs von 61,00 EUR je Papier baute FRoSTA-Kuhn, Volker Aufsichtsrat sein Engagement um 500 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net