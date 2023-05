Insidertrade: APONTIS PHARMA-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 04.05.2023 bei APONTIS PHARMA verzeichnet. Am 05.05.2023 wurde der Handel mit APONTIS PHARMA-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von APONTIS PHARMA-in enger Beziehung Reineke, Silke kam es am 04.05.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 4.997 Aktien zu jeweils 7,33 EUR hinzu. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 8,00 Prozent auf 6,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von APONTIS PHARMA nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,40 Prozent auf 7,10 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 300 APONTIS PHARMA-Aktien. APONTIS PHARMA erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 60,35 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 8.500.000 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei APONTIS PHARMA ergab sich am 04.05.2023. Damals hatte Milz, Thomas Vorstand 2.000 Anteilsscheine zu je 7,18 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net