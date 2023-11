Insidertrade bei FUCHS PETROLUB SE VZ ausgemacht: So reagiert die Aktie

Meldepflicht nachgekommen

FUCHS PETROLUB SE VZ gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 10.11.2023 wurden bei FUCHS PETROLUB SE VZ Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 13.11.2023 statt. Für einen Preis von jeweils 38,32 EUR verkaufte FUCHS PETROLUB SE VZ-Vorstand Reister, Dr. Timo am 10.11.2023 18.614 Anteilsscheine. Bei der FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 38,80 EUR.

Die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,40 Prozent auf 38,82 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 131 FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien umgesetzt. FUCHS PETROLUB SE VZ markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 4,76 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 67.523.752 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 10.11.2023 kam es bei FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Bei einem Kurs von 38,96 EUR je Papier reduzierte FUCHS PETROLUB SE VZ-Vorstand Fuchs, Stefan sein Engagement um 12.001 Anteile.

Redaktion finanzen.net