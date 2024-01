Insidertrade bei HUGO BOSS ausgemacht: So reagiert die Aktie

Insidertrade im Blick

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die HUGO BOSS-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 18.01.2024 bei HUGO BOSS. Der Aktien-Deal wurde am 19.01.2024 bekannt gemacht. Von Vorstand Grieder, Daniel Heinrich wurden am 18.01.2024 HUGO BOSS-Papiere gekauft. Für je 58,50 EUR wurden 2.989 HUGO BOSS-Papiere erstanden. Die Aktionäre schickten das Papier von HUGO BOSS nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,70 Prozent auf 58,14 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,30 Prozent auf 58,26 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 303 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist HUGO BOSS aktuell 3,99 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 69.016.168 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Grieder, Daniel Heinrich wurde am 18.01.2024 erfasst. Damals deckte sich Grieder, Daniel Heinrich mit 45 HUGO BOSS-Aktien zu jeweils 58,50 EUR ein.

Redaktion finanzen.net