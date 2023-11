Insidertrade bei publity erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Wertpapiergeschäft

publity rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Am 23.11.2023 tätigte bei publity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 28.11.2023. in enger Beziehung NEON EQUITY AG griff am 23.11.2023 bei publity-Aktien zu. 215 publity-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 17,36 EUR gekauft. Die publity-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 16,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die publity-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 37,50 Prozent auf 9,00 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.000 publity-Aktien. Der Börsenwert von publity beläuft sich aktuell auf 238,02 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 14.876.500 Anteilsscheine.

Zuvor wurden Directors' Dealings von NEON EQUITY AG am 22.11.2023 verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 180 publity-Aktien zu je 17,40 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net