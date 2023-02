Insidertrade bei publity: So reagiert die Aktie

Bei publity kam es am 15.02.2023 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 17.02.2023 öffentlich gemacht. Von in enger Beziehung NEON Equity AG wurden am 15.02.2023 publity-Papiere gekauft. Für je 28,20 EUR wurden 300 publity-Papiere erstanden. Die publity-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Minus bei 27,70 EUR.

Die publity-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,20 EUR an der Tafel. Der Börsenwert von publity beläuft sich unterdessen auf 419,52 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 14.876.500 Aktien beziffert.

Bereits am 14.02.2023 wurde eine Insidertrade von NEON Equity AG ausgemacht. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 500 Aktien zu je 28,00 EUR.

