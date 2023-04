Insidertrade bei PVA TePla: So reagiert die Aktie

Am 19.04.2023 konnte bei PVA TePla ein Insidertrade ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 21.04.2023 über die Transaktion informiert. Aufsichtsrat Hebestreit, Prof. Dr. Gernot griff am 19.04.2023 bei PVA TePla-Aktien zu. 2.000 PVA TePla-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 20,00 EUR gekauft. Die PVA TePla-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,50 Prozent auf 19,98 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die PVA TePla-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 19,28 EUR. In der Summe wechselten via FSE 514 PVA TePla-Aktien den Besitzer. PVA TePla ist derzeit am Markt 423,69 Mio. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 21.750.000 Anteilsscheine.

Hebestreit, Prof. Dr. Gernot führte zuvor am 05.04.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Um 2.000 Anteile für einen Preis von jeweils 21,00 EUR baute Hebestreit, Prof. Dr. Gernot das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PVA TePla AG