Insidertrade bei Pyrum Innovations erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Directors' Dealings

Pyrum Innovations veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 31.07.2023 wurden bei Pyrum Innovations Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 04.08.2023 ein. Am 31.07.2023 baute Opitz, Jürgen Franz, Aufsichtsrat, sein Depot um 4.000 Aktien aus. Opitz, Jürgen Franz bezahlte 50,00 EUR je Anteilsschein. Im Endeffekt sprang die Pyrum Innovations-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,00 Prozent auf 50,00 EUR zu.

Die Pyrum Innovations-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 5,20 Prozent auf 48,40 EUR. Letztlich wurden via FSE 131 Pyrum Innovations-Aktien gekauft oder verkauft. Pyrum Innovations wird aktuell mit einem Börsenwert von 153,85 Mio. Euro gelistet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 3.253.735 Anteilsscheine.

Vor dem Klein, Pascal-Handel sorgte zuletzt am 31.07.2023 eine Führungskraft für Aufsehen. Die Positionsverkleinerung der Pyrum Innovations-Aktien im Depot um 4.000 Anteilsscheine zu je 50,00 EUR meldete Klein, Pascal, Vorstand.

Redaktion finanzen.net