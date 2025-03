SMC Research

Pyrum Innovations Kaufen

08:34 Uhr

Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyrum zwei ganz wichtige Fortschritte gemeldet, nämlich die erste finale Investitionsentscheidung eines Partners für ein neues Werk sowie eine geplante Zusammenarbeit mit VTTI für die Realisierung neuer großer Werke. SMC-Analyst Holger Steffen sieht sein Wachstumsmodell damit bestätigt, das ein hohes Kurspotenzial anzeigt.

Pyrum habe laut SMC-Research zwei ganz wichtige Fortschritte gemeldet. Dazu gehöre zunächst die finale Investitonsentscheidung (Final Investment Decision) der Partner für die Errichtung eines Werks in Tschechien, womit zum ersten Mal ein Vorhaben, das mit Dritten geplant werde, diese Hürde übersprungen habe – ein wichtiger Proof of Concept, der auch die anderen Partner, mit denen solche Projekte geplant seien, beeinflussen könnte. Der Baubeginn in Tschechien stehe bereits im zweiten Quartal an, die Inbetriebnahme könnte im Jahr 2027 folgen.

Vielleicht noch wichtiger sei aber die gemeldete Zusammenarbeit mit VTTI, die zur Realisierung eines sehr großen Werks in Antwerpen – mit der vierfachen Kapazität des üblichen Standardwerks – führen könnte. Ein Erfolg im Pilotprojekt vorausgesetzt, könnte Pyrum für VTTI anschließend weltweit weitere Anlagen in dieser Dimension bauen, was ein enormes Wachstumspotenzial darstelle.

Insgesamt sehen die Analysten ihr Wachstumsmodell zu Pyrum mit diesen Fortschritten bestätigt, das globale Vermarktungspotenzial könnten sie mit ihrem Annahmen angesichts der großen Anlagendimension im VTTI-Projekt sogar noch deutlich unterschätzen. Trotzdem haben sie die Schätzungen vorerst unverändert gelassen und sehen das Kursziel weiterhin bei 55,00 Euro.

Die Aktie habe auf die erfreulichen Meldungen zwar positiv reagiert, aus Sicht der Analysten aber noch deutlich unzureichend. Auf Basis eines attraktiven Aufwärtspotenzials von mehr als 70 Prozent laute ihr Urteil weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.03.2025 um 8:30 Uhr)

