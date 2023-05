Insidertrade bei sino erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Aktien in diesem Artikel sino 31,60 EUR

Bei sino kam es am 08.05.2023 zu einem Insidertrade. sino meldete den Insiderdeal am 09.05.2023. Im Portfolio von sino-Vorstand Hillen, Ingo kam es am 08.05.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 3.000 Aktien zu jeweils 32,00 EUR hinzu. An diesem Tag stieg die sino-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,80 Prozent auf 32,50 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die sino-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,60 Prozent auf 32,40 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 501 sino-Aktien. Der Marktwert von sino beträgt unterdessen 75,74 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 2.337.500 beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.05.2023 sino-Anteile gehandelt. Die Führungskraft kaufte damals 1.668 sino-Aktien zu jeweils 31,60 EUR.

