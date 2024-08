Insidertrade: FUCHS SE-Aktien ins Depot genommen

Portfolio angepasst

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt FUCHS SE ins Blickfeld.

Am 08.08.2024 konnte bei FUCHS SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 09.08.2024 wurde der Handel mit FUCHS SE-Anteilen gemeldet. Fuchs, Stefan, Vorstand bei FUCHS SE, hat am 08.08.2024 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 2.329 Aktien zu je 31,20 EUR. Die FUCHS SE-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 31,25 EUR.

Das Papier von FUCHS SE konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,50 Prozent auf 31,55 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2 FUCHS SE-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von FUCHS SE beläuft sich aktuell auf 4,60 Mrd. Euro. 65.620.448 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Davor tätigte Fuchs, Stefan am 08.08.2024 ein Eigengeschäft. Für einen Preis von jeweils 31,23 EUR erwarb Fuchs, Stefan 1.760 Aktien.

