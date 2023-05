Insidertrade: Neon Equity-Aktien zugekauft

Zu Insidertrades kam es am 16.05.2023 bei Neon Equity. Der Handel wurde am 18.05.2023 öffentlich gemacht. Neon Equity-in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH vergrößerte am 16.05.2023 die eigene Aktienposition. TO Holding 1 GmbH erwarb 3.752 Aktien für je 10,60 EUR. Die Neon Equity-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,00 Prozent auf 10,10 EUR.

Das Papier von Neon Equity konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,50 Prozent auf 10,40 EUR.

Zuvor meldete Neon Equity, dass TO Holding 1 GmbH am 15.05.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Um 4.050 Anteile für einen Preis von jeweils 10,45 EUR baute TO Holding 1 GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net