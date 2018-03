Wie schlimm sind die Pläne von E.ON und RWE für den Strommarkt wirklich, Frau Prof. Kemfert?

Für die Energiewende ist diese Entwicklung eher besorgniserregend: zum einen ist kaum zu erwarten, dass RWE die Energiewende wirklich voranbringen wird. Anders als Eon hat dieser Konzern in der Vergangenheit sehr rückwärtsgewandte Unternehmensentscheidungen getroffen und kaum Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien entwickelt. Dass Innogy kaum lebensfähig ist, ist die direkte Konsequenz aus diesen wenig innovativen Managemententscheidungen. Zum anderen will Eon sich nun in erster Linie auf das Netzgeschäft konzentrieren, obwohl es nach der Aufspaltung durchaus interessante Geschäftsmodelle für die Energiewende entwickelt hat. Dass dies nun aufgegeben wird, ist für die Energiewende ein Rückschlag.

E.ON und RWE haben sich angesichts der Energiewende in Deutschland vor kaum zwei Jahren doch komplett neu aufgestellt. Jetzt wird das Ergebnis schon wieder auf den Kopf gestellt. Auf manche Beobachter wirken die neuen Pläne daher eher wie eine Verzweiflungstat?

