Investition vergrößert: Insider greift bei Smartbroker-Anteilen zu

Smartbroker meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 02.05.2023. Die Publikation des Deals fand am 10.05.2023 statt. Im Portfolio von Smartbroker-in enger Beziehung RKVC Vermögen und Consulting GmbH kam es am 02.05.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 2.501 Aktien zu jeweils 9,49 EUR hinzu. Im FSE-Handel gewannen die Smartbroker-Papiere letztlich 2,60 Prozent auf 9,44 EUR.

Die Smartbroker-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 3,50 Prozent im Plus bei 9,54 EUR. Die Smartbroker-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 148,66 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 15.681.300 Aktien im Streubesitz.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 02.05.2023 verzeichnet. Smartbroker-AKD Private Equity GmbH in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 7.432 Papiere zu je 9,40 EUR aufgestockt.

