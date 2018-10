Westwing zieht Börsendebüt um zwei Tage vor

Westwing 27,90 EUR 0,00% Charts

Aufgrund der starken Investorennachfrage werde der Börsengang um zwei Tage vorgezogen, teilte Westwing am Donnerstag mit. Der Angebotszeitraum ende nun am 8. Oktober. Dann werde auch der endgültige Angebotspreis festgelegt. Als erster Handelstag sei der 9. Oktober vorgesehen. Bislang hatte Westwing den 11. Oktober für das Börsendebüt im Blick.

Westwing bietet die Aktien in einer Spanne von 23 bis 29 Euro pro Papier an und will etwa 132 Millionen Euro einnehmen.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

