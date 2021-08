Grill-Spezialist Weber startet stark an der Börse - Erstkurs über Ausgabepreis

Aktien in diesem Artikel

• Weber feiert Börsendebüt• Profiteur der Corona-Krise• Unternehmen im Mehrheitsbesitz einer InvestmentgesellschaftDer für seine Kugelgrills bekannt gewordene US-Grillhersteller Weber feiert heute seinen Einstand auf dem Börsenparkett. Das Unternehmen, dessen Aktien seit heute unter dem Symbol WEBR an der New York Stock Exchange gelistet sind, markierte seinen Erstkurs bei 17,00 US-Dollar. Im weiteren Verlauf geht es für die Aktie zeitweise 16,86 Prozent auf 16,32 US-Dollar nach oben.

Weber-Aktie: Weber Milliardenbewertung erzielt

Im Rahmen des Börsengangs wurde Weber mit rund vier Milliarden US-Dollar bewertet. Der Konzern brachte 46.875.000 Aktien unters Anlegervolk, wobei den Konsortialbanken bei ausreichender Nachfrage zusätzlich 7.031.250 Aktien zugeteilt werden konnten. Das Management hatte eine Preisspanne von 15 bis 17 US-Dollar anvisiert, schlussendlich lag der Ausgabepreis bei 14 US-Dollar und damit noch unterhalb der Preisspanne.

Profiteur von Corona-Lockdowns

Weber wurde im Jahr 1952 gegründet und ist weltweiter Marktführer bei Outdoor-Grills. Seit 2010 ist Weber mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft BDT Capital Partners aus Chicago.

Inzwischen umfasst die Produktpalette weit mehr als den "Weber Kettle", den ikonischen Kugelgrill, mit dem Weber weltweit erfolgreich wurde. Neben traditionellen Holzkohlegrills verkauft Weber inzwischen auch Smoker, Elektrogrills, Gasgrills und andere Produkte.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und damit verbundenen Lockdowns in zahlreichen Ländern blieben vielen Menschen Restaurantbesuche und andere Freizeitaktivitäten verwehrt, sodass Weber in dieser Zeit von einer erhöhten Nachfrage nach seinen Produkten profitierte.

In den sechs Monaten bis Ende März zogen die Erlöse daher im Jahresvergleich um mehr als 60 Prozent auf 963 Millionen US-Dollar an, während sich der Gewinn auf 73,8 Millionen US-Dollar mehr als verdreifachte.



Redaktion finanzen.net

