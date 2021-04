Gang aufs Parkett: MeinAuto-Aktie kommt in Kürze an die Börse

€uro am Sonntag

Das Unternehmen aus Oberhaching bei München (geschätzt zwei Milliarden Euro wert) will dabei mindestens 150 Millionen Euro einnehmen, um Wachstum zu finanzieren und Schulden zu tilgen.

"Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt, um unseren Wachstumspfad weiterzuentwickeln und uns als führende Onlineplattform für digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland zu positionieren", sagte MeinAuto-Chef Rudolf Rizzolli, der damit an den Börsenerfolg des Berliner Gebrauchtwagen-­Händlers Auto1 anschließen will. (Redaktion €uro am Sonntag)

