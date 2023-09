SCHOTT Pharma-Aktie: Nachfrage beim Börsengang von SCHOTT Pharma übersteigt wohl Angebot

IPO

Der Börsengang des Pharmakonzerns SCHOTT Pharma stößt bei Investoren einem Bericht zufolge auf großes Interesse.

Der Ausgabepreis werde bei 27 Euro gesehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend auf ein ihr vorliegendes Eckdatenpapier berichtete. Dies liegt damit in der oberen Hälfte der von SCHOTT Pharma festgelegten Angebotsspanne von 24,50 bis 28,50 Euro je Aktie. Dabei übersteige die angemeldete Nachfrage das Angebot.

An diesem Mittwoch ist der letzte Tag, an dem Papiere der Pharmasparte des Spezialglasherstellers SCHOTT gezeichnet werden können. Morgen sollen die Papiere dann an der Frankfurter Börse erstmals notiert werden. Dabei sollen früheren Angaben zufolge rund 34,6 Millionen Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lasse. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 Millionen Euro bis 987 Millionen Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 Milliarden bis circa 4,3 Milliarden Euro.

An die Börse gebracht werden soll knapp ein Viertel von SCHOTT Pharma. Alleinige Gesellschafterin ist bislang die SCHOTT-Tochter Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH. Das Angebot wird dabei nur bestehende Aktien umfassen.

