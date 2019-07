Stolperstart für Global Fashion - Erster Kurs leicht unter Ausgabepreis

Der erste Kurs der Aktie wurde am Dienstag in Frankfurt mit 4,47 Euro festgestellt, knapp unter dem Ausgabekurs von 4,50 Euro. Zuletzt wurde die Aktie mit 4,34 Euro nochmals niedriger gehandelt, rund 3,5 Prozent unter dem Ausgabekurs.

Das Unternehmen aus den Händen des schwedischen Investors Kinnevik AB mit einem Anteil von 35 Prozent und Rocket Internet mit 21 Prozent hatte ursprünglich eine Preisspanne von 6 bis 8 Euro aufgerufen.

Ausgegeben werden sollten zunächst gut 49 Millionen Aktien. Weil dafür aber das Interesse der Anleger offenbar nicht ausreichte, wurde die Angebotsfrist verlängert und als auch das nicht half der Ausgabepreis deutlich gesenkt auf 4,50 Euro. Parallel dazu wurde das Ausgabevolumen minimal erhöht auf 44,4 Millionen Stammaktien zuzüglich 6,66 Millionen zur Abdeckung von Mehrzuteilungen aus einem Wertpapierdarlehen. 40 Millionen Aktien stammen dabei aus einer Kapitalerhöhung.

Der Börsengang könnte damit auf ein Volumen von knapp 230 Millionen Euro kommen. Das ist deutlich weniger als es im Idealfall zu den Anfangskonditionen gewesen wären mit gut 394 Millionen.

Gelingen konnte der Börsengang auch nur, weil die beiden Großaktionäre bei einer zu geringen Nachfrage versprochen hatten, Aktien aus dem Börsengang zu übernehmen - Kinnevik im Wert von 60 und Rocket Internet von 50 Millionen Euro.

Global Fashion will den Erlös für Investitionen nutzen, beispielsweise in die Technologieplattform. Der Online-Händler für Mode und Lifestyle ist in 17 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben 10.000 Mitarbeiter.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Tashatuvango / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com