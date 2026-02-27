Iran nach Israels Angriff: Wir haben Euch gewarnt

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. "Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt", sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi. Israel hatte kurz zuvor einen "Präventivschlag" gegen den Erzfeind gestartet, "um Bedrohungen für Israel zu beseitigen", wie Verteidigungsminister Israel Katz sagte.

Die USA beteiligen sich nach Angaben israelischer und US-amerikanischer Medien an den Angriffen des Verbündeten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht.

Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem "umfassenden Krieg" gedroht, sollte Chamenei attackiert werden./ln/DP/mis