Iran nimmt Atomgespräche mit Vereinten Nationen wieder auf

Von Michael R. Gordon und Laurence Norman

DOW JONES--In den kommenden Wochen wird der Iran eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) der Vereinten Nationen begrüßen. Es ist das erste Signal aus Teheran, dass der Iran internationale Inspektoren zur Überwachung des Atomprogramms wieder ins Land lassen könnte.

Wer­bung Wer­bung

Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi sagte vor Reportern in New York, dass Vertreter der IAEA bald Teheran besuchen würden, um darüber zu sprechen, in welchem Umfang sie möglicherweise die Atomanlagen überwachen würden.

Europäische Vertreter und der Iran führen am Freitag Gespräche, um die Möglichkeiten von Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA auszuloten, nachdem Israel und die USA im Juni iranische Atomanlagen bombardiert hatten.

"Dies ist erneut ein Zeichen des guten Willens, den der Iran in dieser Hinsicht zeigen wird", sagte Gharibabadi, der einer der führenden iranischen Unterhändler bei den Gesprächen mit der Trump-Regierung im Frühjahr war und an dem Treffen mit den Europäern am Freitag teilnehmen wird. Gharibabadi gab keine Zusicherung, dass die Inspektoren letztendlich die wichtigsten iranischen Atomanlagen - Fordow, Isfahan und Natanz - besuchen könnten, die von den USA angegriffen wurden.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 00:41 ET (04:41 GMT)