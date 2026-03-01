DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +5,8%Nas22.710 +0,2%Bitcoin58.921 +5,5%Euro1,1685 -0,8%Öl77,55 +6,9%Gold5.343 +1,2%
Iranischer Militärsprecher: Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert

02.03.26 20:50 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn Hunderte ballistische Raketen und mehr als 700 Drohnen auf Ziele in Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion abgefeuert. Ein Militärsprecher sagte der staatlichen Rundfunkagentur Iribnews laut Übersetzung, es seien 500 militärische Ziele Israels sowie der USA angegriffen worden. Als Beispiele nannte er Geheimdienstzentren, Kommunikationszentralen und Waffendepots. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Der Sprecher kündigte an, die Angriffe weiter auszuweiten./da/DP/jha