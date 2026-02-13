DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.126 -1,1%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026 Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026
Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ischinger bleibt vorerst Chef der Sicherheitskonferenz

15.02.26 14:45 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) muss vorerst weiterhin auf die Übernahme des Vorsitzes durch Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warten. Sein "guter Freund Jens Stoltenberg" werde erst als nächster Vorsitzender fungieren, "wenn er glaubt, dass er das tatsächlich tun kann", sagte der aktuelle Chef Wolfgang Ischinger in seiner Rede zum Abschluss der diesjährigen Veranstaltung im Bayerischen Hof in München. Aus der MSC-Leitung hieß es, man rechne damit, dass Stoltenberg bei der nächsten Konferenz Anfang 2027 die Leitung bereits übernommen haben werde.

Wer­bung

Eigentlich hatte er bereits in diesem Jahr die MSC leiten sollen. Stattdessen war er als Teilnehmer bei einer Podiumsdiskussion auf der Bühne. Ischinger hatte die MSC bereits zwischen 2008 und 2022 geleitet und war nun eingesprungen.

Stoltenberg bleibt vorerst Finanzminister

Denn Stoltenberg sollte eigentlich bereits vor einem Jahr nach der 2025er-Konferenz den Chefposten von seinem Vorgänger Christoph Heusgen übernehmen. Dann nahm er aber kurzfristig davon Abstand, nachdem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre ihn gebeten hatte, in seinem Kabinett Finanzminister zu werden. Im Oktober trat Stoltenberg dem Stiftungsbeirat der Sicherheitskonferenz bei und erklärte, er werde den Vorsitz übernehmen, sobald "meine öffentliche Tätigkeit in Norwegen beendet ist". Einen Termin dafür nannte er aber bislang nicht./had/DP/zb