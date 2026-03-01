DAX23.635 -1,4%Est505.787 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.653 -0,2%Bitcoin60.638 +0,7%Euro1,1573 -0,3%Öl91,72 +0,4%Gold5.173 -0,3%
Israel: Hälfte aller iranischen Angriffe mit Streumunition

11.03.26 16:28 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei rund der Hälfte aller auf Israel abgefeuerten Raketen hat der Iran israelischen Angaben zufolge die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt. Das bestätigte Israels Militär auf Anfrage.

Streumunition überzieht große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern und ist besonders gefährlich für Zivilisten. Weder Iran noch Israel haben die Streumunitionskonvention unterschrieben, die ihre Verwendung untersagt. Zuletzt hatte Teheran den Einsatz von Gefechtsköpfen mit Streumunition auch selbst bestätigt./cir/DP/nas