DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto17,02 -0,3%Nas22.992 +0,9%Bitcoin106.651 +2,3%Euro1,1608 -0,4%Öl66,36 +1,0%Gold4.051 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
So lohnend wäre ein Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren gewesen So lohnend wäre ein Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren gewesen
Tether: Wäre eine Anlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? Tether: Wäre eine Anlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Israels Außenminister nennt Pariser Beratungen 'Heuchelei'

08.10.25 18:48 Uhr

TEL AVIV/PARIS (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die am Donnerstag in Paris beginnenden Beratungen internationaler Chefdiplomaten über eine Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza als unnötig und schädlich bezeichnet. In einer Stellungnahme auf der Plattform X schrieb Saar: "Wir betrachten dies als einen weiteren Versuch von Präsident Macron, auf Kosten Israels von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken." Saar sprach von einer Initiative hinter dem Rücken Israels und warf Frankreich Heuchelei und Doppelmoral vor.

Wer­bung

Empörend sei die Einladung an Regierungen, die Israel offen feindselig gegenüberständen, schrieb Saar weiter. "Die Teilnehmer können natürlich über alle gewünschten Themen diskutieren - aber es wird keine Vereinbarungen in Gaza geben, die ohne Israels Zustimmung getroffen werden", betonte er. "Heute stellen wir klar: Nichts über Israel ohne Israel!"

Beteiligt sind bei dem Treffen in Paris sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien sowie Indonesien, Kanada und die Türkei. Auch US-Außenminister Marco Rubio soll dabei sein.

Bei den Beratungen soll es um die Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza sowie konkrete Schritte zur Lösung des Konflikts sowie zur Unterstützung und zum Wiederaufbau nach einem Kriegsende gehen, hieß es aus Paris. Das Treffen sei eine Fortsetzung der französisch-saudischen Initiative zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung. Diese habe vor vier Wochen bei den Vereinten Nationen zur Erklärung von New York zugunsten einer Zwei-Staaten-Lösung geführt und die Annahme des amerikanischen Plans erleichtert. Das breite Format des Pariser Treffens spiegele dieses Ziel wider, hieß es./czy/DP/zb