ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

So bewegt sich ITM Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ITM Power. Die ITM Power-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 11,6 Prozent im Minus bei 0,692 GBP.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 11,6 Prozent auf 0,692 GBP. Der Kurs der ITM Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,677 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 0,814 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.629.475 ITM Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,945 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ITM Power-Aktie mit einem Kursplus von 36,561 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,251 GBP. Dieser Wert wurde am 13.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,757 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ITM Power-Aktie.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je ITM Power-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 16.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von ITM Power rechnen Experten am 15.09.2026.

Laut Analysten dürfte ITM Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,067 GBP einfahren.

