ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power reagiert am Mittwochvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ITM Power. Zuletzt konnte die Aktie von ITM Power zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,8 Prozent auf 0,786 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 4,8 Prozent auf 0,786 GBP zu. Die ITM Power-Aktie legte bis auf 0,769 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,750 GBP. Zuletzt wechselten via London 288.726 ITM Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 0,945 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ITM Power-Aktie derzeit noch 20,253 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,251 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,085 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die ITM Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 16.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 15.09.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,067 GBP je ITM Power-Aktie.

