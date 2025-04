IWF legt in Washington neue Konjunkturprognose vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte vorab mit Blick auf die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bereits vor den Gefahren von Handelshemmnissen gewarnt. "Handelsspannungen sind wie ein Topf, der lange vor sich hin köchelte - und nun überkocht", mahnte sie. Sie kündigte an, dass die neue Wachstumsprognose deutliche Abwärtskorrekturen beinhalten werde, aber keine Rezession vorhersagen werde.

Für die Weltwirtschaft hatte der IWF im Januar für dieses Jahr ein Wachstum von 3,3 Prozent vorhergesagt. Für Deutschland erwarteten die Fachleute ein Wachstum von nur 0,3 Prozent. Damit prognostizierte der Fonds für Deutschland erneut das schwächste Wachstum unter den führenden westlichen G7-Industriestaaten. Spannend dürfte nun werden, ob der IWF diese Prognose weiter nach unten korrigieren wird./nau/DP/he