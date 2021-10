Ceconomy kommt im letzten Quartal unter Druck - Ceconomy-Aktie nach Eckdaten erholt

So ging der Umsatz in den Monaten Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 5,17 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Dies sei den Nachholeffekten im Vorjahr geschuldet, hieß es von der Media-Markt- und Saturn-Mutter. Gegenüber dem entsprechenden Quartal aus dem Vor-Corona-Geschäftsjahr 2018/19 legten die Erlöse nämlich zu. Die Onlineumsätze stiegen im vergangenen Quartal aber weiter deutlich und machten nun rund ein Fünftel des gesamten Geschäfts aus.

Im Gesamtjahr erreichte Ceconomy St die Finanzprognosen, der Umsatz wuchs insgesamt um 2,5 Prozent auf fast 21,4 Milliarden Euro - währungs- und portfoliobereinigt war das ein Plus von 3,8 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe auf Vorjahresniveau (VJ: 236 Mio Euro) gelegen und damit ebenfalls im Rahmen der Prognosespanne. Vollständige Jahreszahlen legt Ceconomy am 14. Dezember vor.

Ceconomy nach Eckdaten erholt - 200-Tage-Linie im Fokus

Papiere von Ceconomy haben sich am Dienstag nach Eckdaten zum Geschäftsjahr via XETRA zeitweise um weitere 6 Prozent auf 4,112 Euro erholt. Nach dem Kurssprung gleich zu Handelsbeginn folgte jedoch nicht mehr viel nach oben, und die Aktien des Elektronikhändlers blieben auf Abstand zu ihrer bei rund 4,20 Euro liegenden exponentiellen 200-Tage-Linie.

Das Papier hat bis dato aber kein gutes Jahr 2021: Seit Jahresanfang hat der Kurs mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt, im Januar hatte er kurzzeitig sogar über 6 Euro gelegen. Die Euphorie über den im vergangenen Dezember zunächst erzielten Schlussstrich unter die jahrelange Aktionärsfehde bei der Media-Saturn-Holding hielt nicht lange vor - auch weil es weiteren juristischen Streit um die Modalitäten der Komplettübernahme der Anteile gibt. Auch die Zahlen versetzten die Anleger in den vergangenen Quartalen nicht gerade in hemmungslose Freude.

Basierend auf den nun vorab veröffentlichten Zahlen habe Ceconomy die eigenen Ziele sowie die Markterwartungen im Geschäftsjahr erfüllt, erklärte der Baader-Analyst Volker Bosse. Zwar sei der Umsatz im vergangenen Quartal gesunken - doch liege dieser 6 Prozent über dem entsprechenden Quartal aus dem Vor-Corona-Geschäftsjahr 2018/19. Schwachpunkt beim Blick auf das Gesamtjahr bleibe der Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz - dieser gab nach, während der Konzern in den anderen Regionen wuchs.

Baader-Experte Bosse hält Ceconomy für eine attraktive Anlagestory, nicht zuletzt wegen des Themas Digitalisierung auch im Privatleben, für das das Unternehmen die passenden Produkte biete. Sein Kursziel liegt bei 5,40 Euro und damit auf dem Niveau vom Februar. Vom Jahreshoch bei 6,02 Euro im Januar aus waren die Papiere bis jüngst um 44 Prozent abgesackt.

