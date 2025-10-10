DAX24.631 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,83 -0,6%Gold3.997 +0,5%
Japan: Juniorpartner Komeito löst Regierungskoalition auf

10.10.25 09:40 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Partei Komeito wird die von der Liberaldemokratischen Partei (LDP) geführte Regierungskoalition verlassen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen hochrangigen Komeito-Funktionär. Die Auflösung der Regierungskoalition könnte auch die Ambition der frisch gewählten LDP-Vorsitzenden Sanae Takaichi für das Amt der Ministerpräsidentin gefährden. Die nationalkonservative 64-Jährige galt als wahrscheinlich künftige Regierungschefin. Doch dafür bräuchte sie bei einer Abstimmung im Parlament wohl auch die Stimmen der Komeito-Abgeordneten.

Die Regierung unter Führung der LDP mit ihrem Juniorpartner Komeito hatte zuletzt im Juli bei der Wahl zum Oberhaus ihre Mehrheit verloren und stellte seither nur mehr eine Minderheitsregierung. Als Konsequenz der Wahlniederlage trat Ministerpräsident Shigeru Ishiba von seinem Amt zurück./fkr/DP/mis