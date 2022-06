Jefferies Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jefferies Financial Group lud am 28.06.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete.

Es stand ein EPS von 0,450 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jefferies Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,513 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

