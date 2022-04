JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:12 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 26,56 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.727 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2021 (21,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,42 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 262,20 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 286,50 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 29.03.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 23.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je JENOPTIK-Aktie.

