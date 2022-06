JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag in Grün

Das Papier von JENOPTIK konnte um 02.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.531 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,53 Prozent. Bei 22,02 EUR fiel das Papier am 11.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 19,26 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,79 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 11.05.2022 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 208,55 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 176,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte JENOPTIK die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

