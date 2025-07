JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,72 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 19,72 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,47 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,48 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.725 Stück gehandelt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,18 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,390 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,23 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,43 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

