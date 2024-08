JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 25,12 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 25,12 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,94 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.798 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 20,54 Prozent Luft nach unten.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,430 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,73 EUR je Aktie.

