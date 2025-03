Kursziel gesenkt

Deutsche Bank Research hat JENOPTIK von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 26 Euro gesenkt.

"Es war einen Versuch wert", schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung zu seiner im Oktober ausgesprochenen Kaufempfehlung. Angesichts des Geschäftsberichts des Technologiekonzerns vom Dienstag und der Entwicklung in Nordamerika hätten die Jenaer aber ihre Chance verpasst für den Verkauf von Prodomax, auf den er gesetzt hatte. Auch die Trennung vom Bereich Smart Mobility Solutions erwartet er nun frühestens 2027. Die Wertschöpfungsstory gehe also zunächst nicht auf. Den operativen Ergebnisausblick findet Kuhn zudem enttäuschend.

Via XETRA verliert die JENOPTIK-Aktie am Freitag zeitweise 3,84 Prozent auf 20,56 Euro.

