JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Vormittag ins Minus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 25,08 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,98 EUR. Mit einem Wert von 25,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.042 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 19,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,41 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,430 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

