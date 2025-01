JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 23,24 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 23,24 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,38 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.250 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,418 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,80 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 263,81 Mio. EUR eingefahren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,67 EUR je Aktie.

