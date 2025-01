JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,18 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,18 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,22 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 23,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.353 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,418 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,80 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

