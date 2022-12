JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag kaum verändert

Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 26,44 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,44 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.998 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 43,38 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 32,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 238,69 EUR umgesetzt, gegenüber 219,95 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen.

