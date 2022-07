JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag höher

Das Papier von JENOPTIK legte um 08.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,66 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 21,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,40 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 24.142 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 42,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,30 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 34,79 EUR.

Am 10.11.2021 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK