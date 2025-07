JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 19,68 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,6 Prozent auf 19,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,64 EUR. Bei 19,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 7.515 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,390 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,23 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,43 EUR je Aktie.

