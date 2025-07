JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 19,07 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 19,07 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,93 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 85.479 Stück.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 53,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 32,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,09 EUR an.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 256,15 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je JENOPTIK-Aktie.

