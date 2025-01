JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 22,38 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,38 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,44 EUR. Zuletzt wechselten 1.923 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 39,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,56 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,418 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,80 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 263,81 Mio. EUR eingefahren.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus