JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK bricht am Nachmittag nach oben aus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 27,46 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,52 EUR zu. Mit einem Wert von 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 105.821 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 13,40 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je JENOPTIK-Aktie.

