JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 10.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 23,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,84 EUR. Bei 24,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.075 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 37,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,88 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,79 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 11.05.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 208,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,49 Prozent gesteigert.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,60 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

JENOPTIK-Aktie dennoch tiefrot: JENOPTIK mit starkem Jahresstart

Ausblick: JENOPTIK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images