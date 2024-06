JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 28,56 EUR abwärts.

Um 15:46 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 28,56 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,44 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.711 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,11 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,409 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus

Freundlicher Handel: MDAX steigt letztendlich