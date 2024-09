JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,96 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,96 EUR. Bei 27,24 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.496 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 25,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

