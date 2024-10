JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 28,90 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 28,90 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 28,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.824 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Gewinne von 7,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 30,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 38,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 284,66 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,67 EUR im Jahr 2024 aus.

