JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 28,34 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 28,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,54 EUR. Bei 27,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.357 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 9,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,405 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 256,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

